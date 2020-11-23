У Харківській області сумна ситуація з киснем у лікарнях
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що ситуація з кількістю вільних ліжок з киснем на Харківщині - напружена, передає "Харків тудей".
"Є регіони, де ситуація з кількістю вільних ліжок з киснем досить напружена. Це-місто Київ, Черкаська та Харківська області. Разом з цим у нас є чітке розуміння щодо збільшення ліжок, забезпечених киснем, в тому числі з місцевою владою. Адже саме місцева влада є власником лікарень, які лікують хворих COVID-19", - заявив Степанов.
Раніше ми писали, що на Харкові знайшли жінку, яку шукали родичі.
Апетитна Демі Роуз підкорила розміром бюста в екстремальному декольте: ні краплі сорому
Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії, дісталося Пугачовій: "На відміну від тієї ж Алки..."
Зухвала Анджеліна Джолі переборщила з декольте, вип'ятивши напоказ апетитні "м'ячики": ось це вигляд!
Посивілий Тарзан повернувся до Корольової і ошелешив зовнішністю після скандалу зі зрадами: "Якось стрьомно..."
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області.
Патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.
Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.
Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.
Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.