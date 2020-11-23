У мэра Харькова Геннадия Кернеса назвали среднюю зарплату харьковчан

Среднемесячная заработная плата одного штатного работника в Харькове за первый квартал 2020 года составила 9755 грн, за второй квартал 2020 — 9344 грн, передает "Депо".

Средний размер пенсии по Харькову на 1 октября составил 3600 грн.

Цены на товары за январь-сентябрь 2020 году в Харьковской области выросли на 2,2%.

Ранее мы писали, что на Харькове нашли женщину, которую искали родственники.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные на улице Полтавский Шлях увидели женщину, которая лежала в снегу.

Полицейские немедленно начали оказывать пострадавшей помощь. Женщина рассказала, что поскользнулась и упала, но сама не смогла подняться.

Патрульные установили, что похожая по описанию 80-летняя женщина разыскивается Дергачевским отделом полиции.

Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Патрульные доставили женщину в полицию, откуда ее забрали родные.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.