В Харьковской области печальная ситуация с кислородом в больницах
Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что ситуация с количеством свободных кроватей с кислородом на Харьковщине - напряженная, передает "Харьков тудей".
"Есть регионы, где ситуация с количеством свободных кроватей с кислородом достаточно напряженная. Это - город Киев, Черкасская и Харьковская области. Вместе с этим у нас есть четкое понимание относительно увеличения кроватей, обеспеченных кислородом, в том числе с местной властью. Ведь именно местная власть является владельцем больниц, которые лечат больных COVID-19", - заявил Степанов.
Ранее мы писали, что на Харькове нашли женщину, которую искали родственники.
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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Патрульные на улице Полтавский Шлях увидели женщину, которая лежала в снегу.
Полицейские немедленно начали оказывать пострадавшей помощь. Женщина рассказала, что поскользнулась и упала, но сама не смогла подняться.
Патрульные установили, что похожая по описанию 80-летняя женщина разыскивается Дергачевским отделом полиции.
Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Патрульные доставили женщину в полицию, откуда ее забрали родные.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.