У мера Харкова Геннадія Кернеса назвали середню зарплату харків'ян

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в Харкові за перший квартал 2020 року склала 9755 грн, за другий квартал 2020 — 9344 грн, передає "Депо".

Середній розмір пенсії по Харкову на 1 жовтня склав 3600 грн.

Ціни на товари за січень-вересень 2020 року в Харківській області зросли на 2,2%.

Раніше ми писали, що на Харкові знайшли жінку, яку шукали родичі.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області.

Патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.

Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.

Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.

Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.