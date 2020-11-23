У мера Харкова Геннадія Кернеса назвали середню зарплату харків'ян
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в Харкові за перший квартал 2020 року склала 9755 грн, за другий квартал 2020 — 9344 грн, передає "Депо".
Середній розмір пенсії по Харкову на 1 жовтня склав 3600 грн.
Ціни на товари за січень-вересень 2020 року в Харківській області зросли на 2,2%.
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Раніше ми писали, що на Харкові знайшли жінку, яку шукали родичі.
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області.
Патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.
Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.
Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.
Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.