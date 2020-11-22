У Харківській області на автодорозі "Харків-Красноград-Перещепине" сталася аварія за участю вантажівки і мікроавтобуса
Як стало відомо Politeka з повідомлення відділу комунікації поліції Харківської області, в результаті ДТП постраждали дві пасажирки автобуса-51 і 41-річні жінки.
Відзначається, що автомобілі DAF і Mercedes Sprinter зіткнулися 21 листопада близько 22:00.
Постраждалих доставили в районну лікарню. Інші пасажири автобуса отримали легкі тілесні ушкодження.
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Нагадаємо, 19-річний житель села Мала Данилівка розбив скло в двері Харківської ОДА, щоб привернути увагу депутатів і поговорити з ними.
НП сталася приблизно о 16:35 21 листопада. На місце іцнідента приїхала поліція і виявила розбите скло в двері і металевий предмет.
Правоохоронцями була встановлена особа підозрюваного-ним виявився 19-річний хлопець з Малої Данилівки, який під час нападу кричав "Аллах Акбар".
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників в метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
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