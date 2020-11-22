В Харьковской области на автодороге «Харьков-Красноград-Перещепино» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса

Как стало известно Politeka из сообщения отдела коммуникации полиции Харьковской области, в результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса – 51 и 41-летние женщины.

Отмечается, что машины DAF и Mercedes Sprinter столкнулись 21 ноября около 22:00.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Остальные пассажиры автобуса получили легкие телесные повреждения.

Напомним, 19-летний житель села Малая Даниловка разбил стекло в двери Харьковской ОГА для привлечения внимание депутатов и поговорить с ними.

ЧП произошло приблизительно в 16:35 21 ноября. На место ицнидента приехали полицейские и обнаружили разбитое стекло в двери и металлический предмет.

Правоохранителями была установлена личность подозреваемого – им оказался 19-летний парень из Малой Даниловки, который во время нападения кричал "Аллах Акбар".

Ранее в Слободском районе Харькова произошел взрыв, в результате которого мужчине оторвало руку.

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее экс-супруг принес в квартиру гранату и угрожает. В квартире в это время, кроме звонившей женщины, были ее сестра и пятилетний ребенок.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.