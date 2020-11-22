Станом на ранок 22 листопада в області Китайський вірус був діагностований вже у 51 395 осіб, у тому числі у 618 за минулий день
Як передає Східний Дозор, за весь період пандемії на Харківщині від наслідків хвороби загинули 701 людина, а 28 6917 перемогли вірус.
За даними МОЗ в Україні на ранок 21 листопада зафіксували 12 079 нових випадків СOVID-19. Всього коронавірус діагностували у 624 744 осіб, з яких 10 951 - померли, в тому числі 138 осіб за минулу добу. У свою чергу 28 6917 пацієнтів одужали.
Нагадаємо, з 21 листопада в Україні запроваджено нові санкції за порушення карантину.
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Мова про те, що українці зобов'язані надягати індивідуальні захисні засоби (маски, респіратори), перебуваючи в громадському місці - інакше правоохоронці мають право на місці винести рішення про порушення і оштрафувати. Покарання становить від 170 до 255 гривень.
Однак, поки поліцейські ще не штрафують українців, а замість цього проводять з ними профілактичні бесіди.
Додамо, що на Харківщині чотирьох військових з китайським вірусом госпіталізували в лікарню.
Станом на 19 листопада у ЗСУ китайським вірусом хворіє 2525 осіб
За 18 листопада у ЗСУ зареєстровано 202 нових випадки захворювання на COVID-19, повідомили у Командуванні медичних сил.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників в метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян будуть штрафувати посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.