Станом на ранок 22 листопада в області Китайський вірус був діагностований вже у 51 395 осіб, у тому числі у 618 за минулий день

Як передає Східний Дозор, за весь період пандемії на Харківщині від наслідків хвороби загинули 701 людина, а 28 6917 перемогли вірус.

За даними МОЗ в Україні на ранок 21 листопада зафіксували 12 079 нових випадків СOVID-19. Всього коронавірус діагностували у 624 744 осіб, з яких 10 951 - померли, в тому числі 138 осіб за минулу добу. У свою чергу 28 6917 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, з 21 листопада в Україні запроваджено нові санкції за порушення карантину.

Мова про те, що українці зобов'язані надягати індивідуальні захисні засоби (маски, респіратори), перебуваючи в громадському місці - інакше правоохоронці мають право на місці винести рішення про порушення і оштрафувати. Покарання становить від 170 до 255 гривень.

Однак, поки поліцейські ще не штрафують українців, а замість цього проводять з ними профілактичні бесіди.

Додамо, що на Харківщині чотирьох військових з китайським вірусом госпіталізували в лікарню.

Станом на 19 листопада у ЗСУ китайським вірусом хворіє 2525 осіб

За 18 листопада у ЗСУ зареєстровано 202 нових випадки захворювання на COVID-19, повідомили у Командуванні медичних сил.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників в метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян будуть штрафувати посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.