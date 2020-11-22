По состоянию на утро 22 ноября в области китайский вирус был диагностирован уже у 51 395 человек, в том числе у 618 за минувший день
Как передает Восточный Дозор, за весь период пандемии на Харьковщине от последствий болезни погибли 701 человек, а 28 6917 победили вирус.
По данным МОЗ в Украине на утро 21 ноября зафиксировали 12 079 новых случаев СOVID-19. Всего коронавирус диагностировали у 624 744 человек, из которых 10 951 - умерли, в том числе 138 человек за прошедшие сутки. В свою очередь 28 6917 пациентов выздоровели.
Напомним, с 21 ноября в Украине введены новые санкции за нарушение карантина.
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Речь о том, что украинцы обязаны надевать индивидуальные защитные средства (маски, респираторы), находясь в общественном месте - иначе правоохранители имеют право на месте вынести решение о нарушении и оштрафовать. Наказание составляет от 170 до 255 гривен.
Однако, пока полицейские еще не штрафуют украинцев, а вместо этого проводят с ними профилактические беседы.
Добавим, что на Харьковщине четырех военных с китайским вирусом госпитализировали в больницу.
По состоянию на 19 ноября в ВСУ китайским вирусом болеет 2525 человек
За 18 ноября в ВСУ зарегистрировано 202 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в Командовании Медицинских сил.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.