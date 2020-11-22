Це вже занадто!

19-річний житель села Мала Данилівка розбив скло в двері Харківської ОДА, щоб привернути увагу депутатів і поговорити з ними

Про це Politeka стало відомо з повідомлення прес-служби обласної Нацполіції.

НП сталася приблизно о 16:35 21 листопада. На місце іцнідента приїхала поліція і виявила розбите скло в двері і металевий предмет.

Правоохоронцями була встановлена особа підозрюваного-ним виявився 19-річний хлопець з Малої Данилівки, який під час нападу кричав "Аллах Акбар".

"Він пояснив, що своїми діями намагався привернути увагу, щоб до нього на розмову вийшли депутати", - заявляють у правоохоронних органах. На тінейджера завели справу за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, харківський екс-міліціонер, який збив дівчину на пішохідному переході, засуджений на п'ять років.

Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним колишнього міліціонера, який у 2015 році збив 18-річну дівчину на нерегульованому пішохідному переході.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників в метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян будуть штрафувати посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.