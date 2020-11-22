Это уже слишком!

19-летний житель села Малая Даниловка разбил стекло в двери Харьковской ОГА, чтобы привлечь внимание депутатов и поговорить с ними

Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы областной Нацполиции.

ЧП произошло приблизительно в 16:35 21 ноября. На место ицнидента приехала полиция и обнаружила разбитое стекло в двери и металлический предмет.

Правоохранителями была установлена личность подозреваемого – им оказался 19-летний парень из Малой Даниловки, который во время нападения кричал "Аллах Акбар".

"Он объяснил, что своими действиями пытался привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты", – заявляют в правоохранительных органах. На тинейджера завели дело по статье о хулиганстве.

Напомним, харьковский экс-милиционер, который сбил девушку на пешеходном переходе, осужден на пять лет.

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным бывшего милиционера, который в 2015 году сбил 18-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.