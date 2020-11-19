В Харкові терміново евакуюють людей з двох адмінбудівель
Вранці 19 листопада в поліцію надійшло повідомлення про вибухівки в двох адміністративних будівлях по вулиці Шевченка в Харкові, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
На місця терміново виїхали слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та вибухотехніки.
Зараз спецслужби проводять огляд приміщень, а також евакуюють громадян.
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Евакуація проводиться в тому числі з будівлі на вулиці Шевченка, де розташований Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області.
Раніше ми писали, що в Харкові не дотримуються соціальної дистанції в громадському транспорті під час карантину вихідного дня.
"Коли їдеш у маршрутці додому після карантину вихідного дня. Хай живе соціальна дистанція!",- підписав фото автор публікації.
"Коронавірус тільки у вихідні працює", " об 11 ранку немає ні 20, ні 31 троля до Московського, а там фіг словиш 13 до зірки. У метро інтервал більше 7 хвилин. Не фоткала. Але чувак ходив по станції, маски виглядав", - пишуть харків'яни в комменатріях.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".