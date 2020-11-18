В Харківський області хлопець приревнував екс-кохану і жорстко побив її
В місті Ізюм дівчина і хлопець, які раніше перебували у відносинах, зустрілися в гостях у спільного знайомого, компанія випивала і раптово між колишніми коханими виникла сварка, передає ГородХ.
Молодий чоловік вивів неповнолітню дівчину на сходову клітку і кілька разів ударив кулаком по обличчю.
Постраждала вирішила не терпіти подібного і написала заяву в поліцію.
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Ізюмський на диво присудив йому не найсуворіше покарання, всього 200 годин громадських робіт.
Раніше ми писали про те, що величезне скупчення людей в 6-й поліклініці приголомшило харків'ян.
У телеграм-каналі з'явилося відео з 6-ї поліклініки. Відомо, що люди стоять у черзі в кабінет, де приймають аналізи крові.
"6 поліклініка, черга в 1 кабінет прийому аналізу крові 17.11.20. Не переживайте, вірус та інші хвороби передаються тільки в ресторанах і Кафе у вихідні і після 22:00", - пише автор публікації.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".