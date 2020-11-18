Харківські санлікарі заміряли рівень радіації в річці Сіверський Донець

Як повідомляє "Город Х", воду з цієї річки використовують для питного водопостачання жителів Харкова.

"За результатами досліджень води з річки Сіверський Донець, проведених у 2020 році, питома активність 137Cs у воді не перевищувала допустимий рівень 2 Бк / л, встановлений для питного водопостачання Державним гігієнічним нормативом «допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr в продуктах харчування і воді"» , - зазначили в регіональному лабцентре.



Раніше ми писали про те, що величезне скупчення людей в 6-й поліклініці приголомшило харків'ян.

У телеграм-каналі з'явилося відео з 6-ї поліклініки. Відомо, що люди стоять у черзі в кабінет, де приймають аналізи крові.

"6 поліклініка, черга в 1 кабінет прийому аналізу крові 17.11.20. Не переживайте, вірус та інші хвороби передаються тільки в ресторанах і Кафе у вихідні і після 22:00", - пише автор публікації.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".