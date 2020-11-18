Біля Харкова чоловіка, який сильно постраждав від пожежі, не вдалося врятувати

Приватний будинок загорівся ввечері 17 листопада в селі Калинівка Сахновщинського району.

Пожежники терміново приїхали на виклик і застали жахливе видовище - вогнем було охоплено практично все в будинку.

Співробітники ДСНС виявили в приватному домоволодінні 60-річного чоловіка, який орендував житло, у нього було 80% опіків тіла.

Потерпілого забрала швидка, але по дорозі в лікарню чоловік помер прямо на руках у медиків.

Пожежу вдалося ліквідувати через 4 години.

Раніше ми писали, що на Харківщині пожежники боролися зі страшною пожежею в приватному будинку.

Як повідомили свідки події, чорний дим було видно за кілька кілометрів. На місце НП терміново приїхали 4 автомобілі ДСНС.

"З будівлі вибігла жінка з обгорілим волоссям. Говорила, що в будинку знаходиться Дід", - розповіли очевидці пожежі.

Місцеві жителі розповіли, що пожежа сталася в будинку у людей, які люблять випити. За словами очевидців, врятувати літнього чоловіка, який знаходився в будинку разом з жінкою, не вдалося.

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