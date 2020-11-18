Возле Харькова мужчину, который сильно пострадал от пожара, не удалось спасти

Частный дом загорелся вечером 17 ноября в селе Калиновка Сахновщинского района.

Пожарные срочно приехали на вызов и застали ужасное зрелище - огнем было охвачено практически все в доме.

Сотрудники ГСЧС обнаружили в частном домовладении 60-летнего мужчину, который арендовал жилье, у него было 80% ожогов тела.

Пострадавшего забрала скороая, но по дороге в больницу мужчина умер прямо на руках у медиков.

Пожар удалось ликвидировать спустя 4 часа.

Ранее мы писали, что на Харьковщине пожарные боролись со страшным пожаром в частном доме.

Как сообщили свидетели произошедшего, черный дым были видны за несколько километров. На место ЧП срочно приехали 4 автомобиля ГСЧС.

"Из здания выбежала женщина с обгоревшими волосами. Говорила, что в доме находится дед", - рассказали очевидцы пожара.

Местные жители рассказали, что пожар случился в доме у людей, которые любят выпить. По словам очевидцев, спасти пожилого мужчину, который находился в доме вместе с женщиной, не удалось.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".