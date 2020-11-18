Харьковские подростки устроили "пожар" в подъезде и убежали
Ближе к ночи два парня зашли в подъезд по улицы Маяковского, собрали все квитанции и брошюры из почтовых ящиков, подожгли, сняли видео и убежали.
Подъезд был полностью задымлён, квартиры тоже. Пламя быстро распространялось. Благодаря службе МЧС обошлось без жертв.
Чтобы посмотреть видео - перейдите по ссылке.
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Ранее мы писали, что огромное скопление людей в 6-й поликлинике огорошило харьковчан.
В телеграм-канале появилось видео из 6-й поликлинники. Известно, что люди стоят в очереди в кабинет, где принимают анализы крови.
"6 поликлиника, очередь в 1 кабинет приема анализа крови 17.11.20. Не переживайте, вирус и другие болезни передаются только в ресторанах и Кафе в выходные и после 22:00", - пишет автор публикации.
"Тепло, не проветривают, много людей...вероятность заболеть 100%.
Карантин выходного дня вряд ли поможет", "При чем тут дистанция ? Если кому то впадлу открыть пару тройку кабинетов для сдачи крови , сами же медики и провоцируют очереди . В 9 поликлинике 5 лаборантов и никогда нет столпотворения", "Наши главврачи пешки Геши. Что им скажут, то и делают", "Сейчас решают верхушки а наши глав врачи марионетки", - пишут харьковчане в комментариях.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".