Сьогодні, 18 листопада, в Харкові попрощаються з режисером і педагогом Леонідом Садовським, якого вбили хулігани біля його будинку

Як пише Politeka.net, учні та шанувальники талановитого режисера досі не вірять, що його немає в живих.

"Ви просто вийшли в аптеку...Вас вбили нещадно і жорстоко, без жодної причини! І пішов з життя чоловік, батько, педагог, режисер, доцент і просто добра, хороша людина! Боляче! Тепер ви стали нашим ангелом-хранителем! Спочивайте з миром, велика людина! Ми не підведемо! Ми, ваші учні, розкидані по всьому світу, будемо продовжувати нести ваші ідеї!» ,- написала у Фейсбук учениця Садовського Аліна Разуменко.

Нагадаємо, що в Харкові сильно побили відомого режисера Леоніда Садовського.

Напад стався 14 листопада в Московському районі Харкова. 71-річного чоловіка вдарили кілька разів по голові, коли той йшов додому.

Зловмисник підкрався до нього ззаду, після ударів невстановленим предметом Садовський втратив свідомість. Коли він отямився, то дійшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала медиків.

Заслуженого діяча мистецтв госпіталізували і провели операцію. Однак у ніч на 16 листопада чоловік помер.

Поліція встановлюють особи причетних до злочину та здійснюють заходи щодо їх затримання.

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