Сегодня, 18 ноября, в Харькове простятся с режиссером и педагогом Леонидом Садовским, которого убили хулиганы возле его дома

Как пишет Politeka.net, ученики и поклонники талантливейшего режиссера до сих пор не верят, что его нет в живых.

«Вы просто вышли в аптеку...Вас убили беспощадно и жестоко, без никакой причины! И ушел из жизни супруг, отец, педагог, режиссер, доцент и просто добрый, хороший человек! Больно! Теперь ВЫ стали нашим ангелом-хранителем! Покойтесь с миром, Великий Человек! Мы не подведем! Мы, ваши ученики, разбросаны по всему миру, будем продолжать нести ваши идеи!», - написала в Фейсбук ученица Садовского Алина Разуменко.

Напомним, что в Харькове сильно избили известного режиссера Леонида Садовского.

Нападение произошло 14 ноября в Московском районе Харькова. 71-летнего мужчину ударили несколько раз по голове, когда тот шел домой.

Злоумышленник подкрался к нему сзади, после ударов неустановленным предметом Садовский потерял сознание. Когда он очнулся, то дошел домой и рассказал о произошедшем жене, которая вызвала медиков.

Заслуженного деятеля искусств госпитализировали и провели операцию. Однако в ночь на 16 ноября мужчина умер.

Полиция устанавливают личности причастных к преступлению и осуществляют меры по их задержанию.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

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