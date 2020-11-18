Харківські підлітки влаштували "пожежу" в під'їзді і втекли

Ближче до ночі два хлопця зайшли в під'їзд по вулиці Маяковського, зібрали всі квитанції і брошури з поштових скриньок, підпалили, зняли відео і втекли.

Під'їзд був повністю задимлений, квартири теж. Полум'я швидко поширювалося. Завдяки службі МНС обійшлося без жертв.

Щоб переглянути відео - перейдіть по посиланню.

Раніше ми писали, що величезне скупчення людей в 6-й поліклініці приголомшило харків'ян.

У телеграм-каналі з'явилося відео з 6-ї поліклініки. Відомо, що люди стоять у черзі в кабінет, де приймають аналізи крові.

"6 поліклініка, черга в 1 кабінет прийому аналізу крові 17.11.20. Не переживайте, вірус та інші хвороби передаються тільки в ресторанах і Кафе у вихідні і після 22:00", - пише автор публікації.

"Тепло, не провітрюють, багато людей...імовірність захворіти 100%.

Карантин вихідного дня навряд чи допоможе", " При чому тут дистанція ? Якщо комусь впадлу відкрити пару трійку кабінетів для здачі крові , самі ж медики і провокують черги . У 9 поліклініці 5 лаборантів і ніколи немає стовпотворіння", " наші головлікарі пішаки Геші. Що їм скажуть, те й роблять", "зараз вирішують верхівки а наші ватажки маріонетки", - пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".