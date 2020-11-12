Харківська влада погодилася ввести карантин вихідного дня

У Харкові з 14 листопада буде введено карантин вихідного дня.

Оскаржувати це рішення Кабміну харківська влада не має наміру.

Про це виданню «Страна» повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

«Ми будемо діяти в рамках українського законодавства і виконувати постанову Кабміну незалежно від того, згодні ми з ними чи ні. Карантин вихідного дня вводимо не ми, а уряд. У нас з точки зору законодавства просто немає правових варіантів не підкориться. Давайте не міркувати про те, чи має постанова меншу юридичну силу, ніж закон, але обидва вони обов'язкові до виконання на території держави. Поки не буде рішення, що це незаконно або неконституційно, ми зобов'язані підкоряться рішенням Уряду. Оцінок цьому рішенню Кабміну ми не даємо", - повідомив Юрій Сидоренко.

Раніше ми писали, що харків'янам розповіли, коли повернеться до Харкова Геннадій Кернес.

Спікер Харківської міської ради Юрій Сидоренко повідомив, що мер Харкова Геннадій Кернес, який продовжує лікування від китайського вірусу в клініці Шаріте, повернеться додому вже в грудні.

Як розповів Сидоренко в ефірі українського телеканалу, Кернес хоче повернутися до Харкова до початку роботи новообраної міської ради.

До слова, нещодавно в поліцію Харкова звернувся житель міста із заявою про зникнення Кернеса, і поліцейським довелося завести кримінальну справу, адже так належить за процедурою. Але через півтори години справу було закрито.

"Гумор приходить поступово. Адже коли його поховали вперше-було не до жартів. А коли це вже п'ятий чи шостий раз відбувається, то інакше як з гумором ставитися до цього неможливо", - сказав спікер Харківської міськради.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".