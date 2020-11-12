Харьковское власти согласились ввести карантин выходного дня
В Харькове с 14 ноября будет введен карантин выходного дня.
Оспаривать это решение Кабмина харьковская власть не намерена.
Об этом изданию «Страна» сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
«Мы будем действовать в рамках украинского законодательства и выполнять постановление Кабмина вне зависимости от того, согласны мы с ними или нет. Карантин выходного дня вводим не мы, а Правительство. У нас с точки зрения законодательства просто нет правовых вариантов не подчинится. Давайте не рассуждать о том, имеет ли постановление меньшую юридическую силу, чем закон, но оба они обязательны к исполнению на территории государства. Пока не будет решения, что это незаконно или неконституционно, мы обязаны подчинятся решениям Правительства. Оценок этому решению Кабмина мы не даем», - сообщил Юрий Сидоренко.
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Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, когда вернется в Харьков Геннадий Кернес.
Спикер Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который продолжает лечение от китайского вируса в клинике Шарите, вернется домой уже в декабре.
Как рассказал Сидоренко в эфире украинского телеканала, Кернес хочет вернуться в Харьков до начала работы новоизбранного городского совета.
К слову, недавно в полицию Харькова обратился житель города с заявлением об исчезновении Кернеса, и полицейским пришлось завести уголовное дело, ведь так положено по процедуре. Но через полтора часа дело было закрыто.
«Юмор приходит постепенно. Ведь когда его похоронили впервые - было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно», - сказал спикер Харьковского горсовета.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".