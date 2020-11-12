В Харківську обласну дитячу клінічну лікарню №1 терміново госпіталізували двох дітей
Про це повідомили на офіційній сторінці лікарні в Facebook.
Перший маленький пацієнт вирішив з'їсти монету 50 копійок, а другий знайшов "здобич" побільше і проковтнув металеву гривню.
Лікар-ендоскопіст Наталія Романова успішно витягла обидві монети, після цього вони стали експонатами Музею витягнутих предметів.
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Нещодавно ми писали, що чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.
Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".
"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".