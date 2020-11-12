Вже в 2021 році!

В Харкові з'явиться новий пам'ятник

Як повідомив секретар Харківської єпархії Михайло Кіт, монумент митрополиту Никодиму встановлять у сквері, який назвали на його честь, пише Харків Today.

У сквері, який раніше називався Першої Маївки, вже встановлено постамент для майбутнього пам'ятника-висота монумента складе близько 3 метрів.

Встановити його планують у 2021 році.

Нещодавно ми писали, що чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".