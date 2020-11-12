Харків'янам розповіли, коли повернеться до Харкова Геннадій Кернес

Спікер Харківської міської ради Юрій Сидоренко повідомив, що мер Харкова Геннадій Кернес, який продовжує лікування від китайського вірусу в клініці Шаріте, повернеться додому вже в грудні.

Як розповів Сидоренко В ефірі українського телеканалу, Кернес хоче повернутися до Харкова до початку роботи новообраної міської ради.

До слова, нещодавно в поліцію Харкова звернувся житель міста із заявою про зникнення Кернеса, і поліцейським довелося завести кримінальну справу, адже так належить за процедурою. Але через півтори години справу було закрито.

"Гумор приходить поступово. Адже коли його поховали вперше-було не до жартів. А коли це вже п'ятий чи шостий раз відбувається, то інакше як з гумором ставитися до цього неможливо", - сказав спікер Харківської міськради.

Нещодавно чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".