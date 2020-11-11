В Харківський області школярка отруїлася грибами

Як пише Politeka.net, у дівчинки з'явилися симптоми отруєння вже через кілька годин після обіду.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги.

Медики розповіли, що вона їла приготовані мамою смажені опеньки, які в лісі збирав її батько.

Медики "швидкої" надали дівчинці екстрену медичну допомогу і госпіталізували в лікарню.

Раніше ми писали, що харків'янин прогнав нахабних шахраїв зі сходового майданчика і нагадав жителям Харкова, що схема розводу по «пільговій» заміні вікон досі живе.

Аферисти ходять по під'їздах, розповідають про "пільгу від заводу по заміні дерев'яних вікон і дверей" беруть задатки з довірливих пенсіонерів і пропадають.

"Якщо чуєте таку історію-женіть цих розводив подалі від своїх квартир", - йдеться в повідомленні.

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Крім того ми писали, що в Харкові на площі Свободи біля будівлі ХОДА пройшов мітинг.

Харків'яни виступили проти введення карантину вихідного дня.На акцію протесту в черговий раз вийшли працівники ресторанного бізнесу.

Мітингувальники тримають в руках плакати з написами "немає роботи-немає податків"," наші діти хочуть їсти"," наші зарплати теж на карантині " і т. д.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".