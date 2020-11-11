У Харкові судитимуть директора Центру по роботі з іноземними студентами

Чиновник вимагав від студентки 4 курсу, громадянки Королівства Марокко, 1000 доларів США за здачу академічної заборгованості, передає "newsroom".

А якщо вона відмовиться - він пригрозив їй відрахуванням і подальшою депортацією.

Тепер чиновнику світить до 5 років в'язниці.

Крім того ми писали, що харків'янин прогнав нахабних шахраїв зі сходового майданчика і нагадав жителям Харкова, що схема розводу по «пільговій» заміні вікон досі живе.

Аферисти ходять по під'їздах, розповідають про» пільгу від заводу по заміні дерев'яних вікон і дверей " беруть задатки з довірливих пенсіонерів і пропадають.

"Якщо чуєте таку історію-женіть цих розводив подалі від своїх квартир", - йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в Харкові на площі Свободи біля будівлі ХОДА пройшов мітинг.

Харків'яни виступили проти введення карантину вихідного дня.На акцію протесту в черговий раз вийшли працівники ресторанного бізнесу.

Мітингувальники тримають в руках плакати з написами "немає роботи-немає податків"," наші діти хочуть їсти"," наші зарплати теж на карантині " і т. д.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".