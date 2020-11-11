Друг мера Харкова опублікував фото Геннадія Кернеса, зроблене в німецькій клініці Шаріте

"Геннадій Адольфович передає привіт з Шаріте", - написав Павла Фукс під публікацією.

На знімку Геннадій Адольфович поруч з пасинком Родіоном Гайсинським.

Як передає Politeka.net, також на фото присутній напис: "Передаю привіт всім харків'янам! І окремий Привіт всім, хто мене втратив".

"Щось він плохинько виглядає, і це в хорошій клініці знаходиться. Лікувався б у нас... був би на тому світі. Тьху, тьху. Поправляйтеся!", "І як він збирається виконувати обов'язки мера?! Йому відновлюватися рік, якщо взагалі, відновиться", " І що це за мер, ледве дихає, звичайно, дай Бог йому здоров'я, але це вже занадто", " Він взагалі хоч, щось міркує? Людина не в собі", " Ну і хіба це не знущання над людиною-вибрати його в такому стані в мери?", " Здоров'я, звичайно, але це не мер такого мегаполісу як Харків. Це знущання над людиною. Навіщо його показувати в такому вигляді", - пишуть здивовані виглядом Кернеса українці в мережі.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".