Друг мэра Харькова опубликовал фото Геннадия Кернеса, сделанное в немецкой клинике Шарите

"Геннадий Адольфович передаёт привет из Шарите", — написал Павел Фукс под публикацией.

На снимке Геннадий Адольфович рядом с пасынком Родионом Гайсинским.

Как передает Politeka.net, также на фото присутствует надпись: "Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял".

"Что-то он плохинько выглядит, и это в хорошей клинике находится. Лечился бы у нас... был бы на том свете. Тьфу, тьфу. Поправляйтесь!", "И как он собирается выполнять обязанности мэра?! Ему восстанавливаться год, если вообще, восстановится", " И что это за мэр, еле дышит,конечно, дай Бог ему здоровья, но это уже слишком", " Он вообще хоть, что то соображает? Человек не в себе", " Ну и разве это не издевательство над человеком -- выбрать его в таком состоянии в мэры?", "Здоровья , конечно, но это не мэр такого мегаполиса как Харьков. Это издевательство над человеком. Зачем его показывать в таком виде", - пишут удивленные видом Кернеса украинцы в сети.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".