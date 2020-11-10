Водієві, який влетів у натовп людей на пішохідному переході в Харкові, суд призначив 60 діб тримання під вартою

"Скалічив людей на проспекті Науки Алі Хенді суд призначив 60 діб утримання під вартою з правом внесення застави 10 млн 510 тис грн. Як думаєте, вийде? Краще б ці гроші пішли постраждалим",-йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Харків live".

"Занадто велика честь для нього відсиджуватися вдома. Пора відповідати за витівки", все правильно грошей внесуть за нього і депортують на**й з країни. а так толку від нього що він просидить на зоні 15 років... Ще правильніше віддати потім цю заставу постраждалим", "вони щас своїх напружать і зберуть", "набридли вони їх під заставу випускати", " шкода, звичайно, що самосуд не влаштували. все одно правосуддя не добитися, так-то, "Та вийде вже завтра"", - обурюються в коментарях українці.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".