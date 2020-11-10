Водителю, который влетел в толпу людей на пешеходном переходе в Харькове, суд назначил 60 суток содержания под стражей

"Искалечившему людей на проспекте Науки Али Хенди суд назначил 60 суток содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн 510 тыс грн. Как думаете, выйдет? Лучше бы эти деньги пошли пострадавшим", - говорится в сообщении телеграм-канала "Харьков live".

"Слишком большая честь для него отсиживаться дома. Пора отвечать за выходки", Всё правильно Денег внесут за него и депортируют на**й из страны. а так толку от него что он просидит на зоне 15 лет... Ещё правильнее отдать потом этот залог пострадавшим", "Они щас своих поднапрягут и соберут", "Надоели они их под залог выпускать", "жаль, конечно, что самосуд не устроили. все равно правосудия не добиться, так-то", "Та выйдет уже завтра", - возмущаются в комментариях украинцы.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".