Водителю, который влетел в толпу людей на пешеходном переходе в Харькове, суд назначил 60 суток содержания под стражей
"Искалечившему людей на проспекте Науки Али Хенди суд назначил 60 суток содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн 510 тыс грн. Как думаете, выйдет? Лучше бы эти деньги пошли пострадавшим", - говорится в сообщении телеграм-канала "Харьков live".
"Слишком большая честь для него отсиживаться дома. Пора отвечать за выходки", Всё правильно Денег внесут за него и депортируют на**й из страны. а так толку от него что он просидит на зоне 15 лет... Ещё правильнее отдать потом этот залог пострадавшим", "Они щас своих поднапрягут и соберут", "Надоели они их под залог выпускать", "жаль, конечно, что самосуд не устроили. все равно правосудия не добиться, так-то", "Та выйдет уже завтра", - возмущаются в комментариях украинцы.
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