Інтервали між поїздами в метро Харкова обурили жителів міста

Як інформує Politeka.net, у телеграм-каналі " Веха" повідомили, що поїзд доводиться чекати по 9 хвилин.

"Майже 9 хвилин очікування та "елекропоїзд прямує до станції Турбоатом і далі в депо". А потім ще 10 хвилин і ось уже натовп. А ми дивуємося звідки такі цифри в ранковій статистиці по коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

"Такі цифри за статистикою тому, що є такі ось .....не дуже розумні громадяни, яким "не по приколу" натягнути на свою морду маску і їхати мовчки. Зате потрібно повякать, щоб метро взагалі закрили, як у березні-травні", "головне, закрити кафе і клуби... там же корона особливо небезпечна... а після 22: 00 що й казати...", "люди дурні бл. щас вам закриють метро і ніде буде фоткати тупизм вночі.. будете на санках без інтервалів їздити.. Це суто моя особиста думка І я не наполягаю на своїй правоті..",- пишуть харків'яни в коментарях.

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