На Харківщині станом на ранок 9 листопада у 717 людей за добу підтвердили китайський вірус

Як повідомляє Politeka.net, також відомо, що за добу через ускладнення китайського вірусу померло п'ять пацієнтів.

В області коронавірус виявили у жителів:

Харківського, Красноградського, Ізюмського, Борівського, Вовчанського, Зміївського, Зачепилівського, Краснокутського, Богодухівського, Коломацького,Шевченківського, Нововодолазького та Первомайського районів області.

Раніше ми писали, що в Харківській обласній інфекціонці знаходяться 290 пацієнтів.

З них 12 перебувають у реанімації. Пацієнти дихають в приймальному відділенні за допомогою кисневого концентратора, поки не звільниться ліжко.

Про це повідомив директор "інфекціонки" Павло Нартов.

"На сьогоднішній день наш лікувальний заклад завантажено на 100%. Наша лікарня розрахована на 290 ліжок. У нас на ранок перебуває 290 хворих, в реанімації 12 хворих. Крім цього, в звичайних відділеннях 26 апаратів ШВЛ. У нас також 107 точок доступу до кисню магістрального, більше 40 апаратів кисневої підтримки, тобто кисневих концентраторів. Від цієї бочки харчуються апарати ШВЛ і киснева магістраль. Зараз у нас є 67 кисневих точок. І за рахунок дитячої лікарні 40. Концентратори живляться за рахунок електроенергії", - сказав Нартов.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".