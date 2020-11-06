В Харкові шукають водія, який збив дитину і зник з місця події

Чоловік вдень 5 листопада в районі Одеської на пішохідному переході збив п'ятирічну дівчинку, передає kharkov.dozor.

Як повідомляють очевидці, це сталося на пішохідному переході в районі будинку 8/2 по проспекту Героїв Сталінграда. Водій на бірюзовому авто рухався з боку Одеської в бік Комунального ринку, збив дитину і зник. Можливо після удару у автомібіля пошкоджено праве дзеркало.

Відомо, що дитина отримала легкі тілесні ушкодження – забої м'яких тканин гомілки та голови.

Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом.

Станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 801 з яких — за минулу добу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.

Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих-19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".