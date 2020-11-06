В Харківський обласній інфекційній лікарні перебувають 290 пацієнтів

Як повідомляє Politeka.net, з них 12 перебувають у реанімації. Пацієнти дихають в приймальному відділенні за допомогою кисневого концентратора, поки не звільниться ліжко.

Про це повідомив директор "інфекціонки" Павло Нартов, передає "Харків Тудей".

"На сьогоднішній день наш лікувальний заклад завантажено на 100%. Наша лікарня розрахована на 290 ліжок. У нас на ранок перебуває 290 хворих, в реанімації 12 хворих. Крім цього, в звичайних відділеннях 26 апаратів ШВЛ. У нас також 107 точок доступу до кисню магістрального, більше 40 апаратів кисневої підтримки, тобто кисневих концентраторів. Від цієї бочки харчуються апарати ШВЛ і киснева магістраль. Зараз у нас є 67 кисневих точок. І за рахунок дитячої лікарні 40. Концентратори живляться за рахунок електроенергії", - сказав Нартов.



Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом.

Станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 801 з яких — за минулу добу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.

Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих-19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".