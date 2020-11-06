Вже немає сил терпіти!

Харківські ресторатори вийшли на акцію протесту

Як повідомляє Politeka.net, у п'ятницю вранці під стіни ХОДА вийшли бармени, офіціанти, кухарі, менеджери і ресторатори, про це передають місцеві ЗМІ.

За словами директора Сумського ринку, громадське харчування не переживе ще один локдаун.

"На акції ми плануємо зібрати більше тисячі осіб. Тому що вже локдаун для громадського харчування настав. І настав вже давно. Зламали общепиту ноги і він стоїть на колінах. Подушка, яка була для дотацій – свої особисті заощадження — вже закінчилася у всіх власників", - повідомив він.

Мітингувальники вимагають не закривати їх заклади так як з нічим платити податки, оренду і зарплату.

Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом.

Станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 801 з яких — за минулу добу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.

Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих-19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".