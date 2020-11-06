На Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом

Як повідомляє Politeka.net, станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби-19, 801 з яких — за минулу добу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ, передає "times.kharkiv.ua"

За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.

Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих COVID -19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.

Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.

У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.

Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.

Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".