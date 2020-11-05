В Україна за добу з'явилося + 9850 хворих китайським вірусом
Як повідомляє Politeka.net, всього 430467 хворих. З них 7924 (+193) померли і 184782 (+8378) одужали.
У Харківській області додалося + 771 за останню добу. Пішло з життя 5 осіб за добу.
Важливо відзначити, чо Харківська область зараз в лідерах за кількістю захворюваності китайським вірусом серед регіонів в Україні, так як число хворих вже перевищило 40 000 чоловік.
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Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.
У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.
Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.
Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".