Президент України Володимир Зеленський приїде до Харкова
6 листопада до Харкова приїде Президент України.
Скоріше за все, дата обрана не випадково, так як рівно рік тому, 6 листопада 2019 року, Володимир Зеленський представив на Харківському державному авіапідприємстві главу ХОДА Олексія Кучера.
Програма офіційного візиту уточнюється. У Харкові вже почалася підготовка до візиту президента.
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Раніше ми писали, що в Харкові оштрафували двох чоловіків, які перебували в метро без масок.
Орджонікідзевський районний суд оштрафував двох чоловіків на 17 тис.грн кожен, які порушили масочний режим в метрополітені.
Одного порушника без маски виявили у вестибюлі станції метро "Індустріальна" 7 вересня. Чоловіка оштрафували на 17 тис.грн.
На таку ж суму суд оштрафував і уродженця Донецької області, який 3 вересня також перебував без маски на станції метро "Індустріальна".
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