Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Харьков
6 ноября в Харьков приедет Президент Украины.
Скорей всего, дата выбрана не случайно, так как ровно год назад, 6 ноября 2019 года, Владимир Зеленский представил на Харьковском государственном авиапредприятии главу ХОГА Алексея Кучера.
Программа официального визита уточняется. В Харькове уже началась подготовка к визиту президента.
Русская Кардашьян разыгралась в спальне и взбудоражила фантазии томным видом: "Фигурка супер"
"Невеста" Харламова Яна Кошкина поразила размерами прелестей в распахнутой рубашке: "Перебор..."
Юная "жена" Эктора Хименес-Браво из "Мастер Шеф" неожиданно попала в кадр: "Что за девочка?"
По Украине ударят снег и морозы, обновленный прогноз и решающие даты: "Начало ноября будет..."
Ранее мы писали, что в Харькове оштрафовали двух мужчин, которые находились в метро без масок.
Орджоникидзевский районный суд оштрафовал двух мужчин на 17 тыс. грн каждый, которые нарушили масочный режим в метрополитене.
Одного нарушителя без маски обнаружили в вестибюле станции метро "Индустриальная" 7 сентября. Мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн.
На такую же сумму суд оштрафовал и уроженца Донецкой области, который 3 сентября также находился без маски на станции метро "Индустриальная".
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".