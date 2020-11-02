Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Харьков

6 ноября в Харьков приедет Президент Украины.

Скорей всего, дата выбрана не случайно, так как ровно год назад, 6 ноября 2019 года, Владимир Зеленский представил на Харьковском государственном авиапредприятии главу ХОГА Алексея Кучера.

Программа официального визита уточняется. В Харькове уже началась подготовка к визиту президента.

Ранее мы писали, что в Харькове оштрафовали двух мужчин, которые находились в метро без масок.

Орджоникидзевский районный суд оштрафовал двух мужчин на 17 тыс. грн каждый, которые нарушили масочный режим в метрополитене.

Одного нарушителя без маски обнаружили в вестибюле станции метро "Индустриальная" 7 сентября. Мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн.

На такую же сумму суд оштрафовал и уроженца Донецкой области, который 3 сентября также находился без маски на станции метро "Индустриальная".

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".