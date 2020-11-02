Серед лідерів по затримках зарплати в Україні числиться Харківська область-575,1 млн грн.

Про це повідомили в Держстаті.

З цим показником Харківщина займає другий щабель антирейтингу. Ще більше своїм співробітникам винні тільки підприємства Донецької області (818,6 млн грн.).

Раніше ми писали, що в Харкові оштрафували двох чоловіків, які перебували в метро без масок.

Орджонікідзевський районний суд оштрафував двох чоловіків на 17 тис.грн кожен, які порушили масочний режим в метрополітені.

Одного порушника без маски виявили у вестибюлі станції метро "Індустріальна" 7 вересня. Чоловіка оштрафували на 17 тис.грн.

На таку ж суму суд оштрафував і уродженця Донецької області, який 3 вересня також перебував без маски на станції метро "Індустріальна".

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

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