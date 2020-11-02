Среди лидеров по задержкам зарплаты в Украине числится Харьковская область - 575,1 млн грн.
Об этом сообщили в Госстате подсчитали.
С этим показателем Харьковщина занимает вторую ступень антирейтинга. Еще больше своим сотрудникам должны только предприятия Донецкой области (818,6 млн грн.).
Ранее мы писали, что в Харькове оштрафовали двух мужчин, которые находились в метро без масок.
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Орджоникидзевский районный суд оштрафовал двух мужчин на 17 тыс. грн каждый, которые нарушили масочный режим в метрополитене.
Одного нарушителя без маски обнаружили в вестибюле станции метро "Индустриальная" 7 сентября. Мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн.
На такую же сумму суд оштрафовал и уроженца Донецкой области, который 3 сентября также находился без маски на станции метро "Индустриальная".
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