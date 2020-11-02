У Харкові оштрафували двох чоловіків, які перебували в метро без масок

Орджонікідзевський районний суд оштрафував двох чоловіків на 17 тис. грн кожен, які порушили масочний режим в метрополітені, передає Depo.Харків.

Одного порушника без маски виявили у вестибюлі станції метро "Індустріальна" 7 вересня. Чоловіка оштрафували на 17 тис.грн.

На таку ж суму суд оштрафував і уродженця Донецької області, який 3 вересня також перебував без маски на станції метро "Індустріальна".

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