В Харькове оштрафовали двух мужчин, которые находились в метро без масок

Орджоникидзевский районный суд оштрафовал двух мужчин на 17 тыс. грн каждый, которые нарушили масочный режим в метрополитене, передает Depo.Харьков.

Одного нарушителя без маски обнаружили в вестибюле станции метро "Индустриальная" 7 сентября. Мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн.

На такую же сумму суд оштрафовал и уроженца Донецкой области, который 3 сентября также находился без маски на станции метро "Индустриальная".

Ранее мы писали, что на Харьковщине уже закрыли несколько школ.

В городе Первомайский Харьковской области учеников 1-11 классов перевели на дистанционную форму обучения.

Из-за задержки отопительного сезона в Первомайском Харьковской области и быстрым распространением китайского вируса со 2 ноября ученики 1-11 классов школьных и внешкольных учреждений города переходят на дистанционное обучение, об этом сообщили в Первомайском горсовете.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".