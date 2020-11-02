У Харкові горить новобудова
Пожежа спалахнула вранці 2 листопада в новобудові по вулиці Зерновій. Відео з місця події опублікували в телеграм-каналі "Харків Life".
Очевидці показали, як горить приміщення на 1-му поверсі.
На місце терміново прибули рятувальники.
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31 жовтня припаркована машина скотилася на зупинку транспорту.
Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі ХС.
"Біля океану припаркована тачка скотилася прямо на зупинку. На щастя, нікого не зачепило", - подиписав автор фото.
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Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО. За інформацією медиків, за минулу добу вірус лабораторно підтвердили у 817 осіб.
Загалом по Україні захворювання виявили у 402194 (6754 випадків за добу), з них 7375 — померли, 163768 — змогли побороти інфекцію.
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