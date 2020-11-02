В Харькове горит новостройка

Пожар вспыхнул утром 2 ноября в новостройке по улице Зерновой. Видео с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале "Харьков Life".

Очевидцы запечатлели, как горит помещение на 1-м этаже.

На место срочно прибыли спасатели.

Ранее мы писали, что на Салтовке машина скатилась на остановку.

31 октября припаркованная машина скатилась на остановку транспорта.

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале ХС.

"Возле Океана припаркованная тачка скатилась прямо на остановку. К счастью, никого не зацепило", - подиписал автор фото.

Ранее мы писали, что за время пандемии в Харьковской области китайский вирус диагностировали у 37 997 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. По информации медиков, за минувшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 817 человек.

В целом по Украине заболевание выявили у 402194 (6754 случаев за сутки), из них 7375 — умерли, 163768 — смогли побороть инфекцию.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".