Харківський лікар розповів про китайський вірус в Україні

Відомий харківський лікар-педіатр Андрій Пеньков заявив, що система лікування хворих в Україні потрібна в термінових змінах, передає "Знай".

Пеньков вважає, що для перемоги над коронавірусом в країні робиться не достатньо і для ефективних дій медики і політики повинні працювати спільно.

"Давайте візьмемо наш Харків. Скільки разів збиралися лікарі поліклінік, стаціонарів лікарень хоча б на якусь локальну конференцію і обговорювали, що взагалі відбувається в місті? Який контингент хворих, хто чим лікує, на що є відповідь, на що його немає? Хоч одна конференція в якому місті України проходила, щоб лікарі обговорили? Я не чув. Кожен сам по собі. Де запит від нашої влади, щоб ми всі сіли в тісному колі і поговорили про наші недоліки? Ось це і це у нас добре, ось це-ні. Слава Богу, кисень підтягнули, в порівнянні з тим, що було в березні. Але є ж маса речей, які не працюють. Нікому не цікаво " - сказав Андрій Пеньков.

Раніше ми писали, що за час пандемії в Харківській області Китайський вірус діагностували у 37 997 пацієнтів.

Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО. За інформацією медиків, за минулу добу вірус лабораторно підтвердили у 817 осіб.

Загалом по Україні захворювання виявили у 402194 (6754 випадків за добу), з них 7375 — померли, 163768 — змогли побороти інфекцію.

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