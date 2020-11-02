Харьковский врач рассказал о китайском вирусе в Украине
Известный харьковский врач-педиатр Андрей Пеньков заявил, что система лечения больных в Украине нужнадется в срочных изменениях, передает "Знай".
Пеньков считает, что для победы над коронавирусом в стране делается не достаточно и для эффективных действий медики и политики должны работать сообща.
“Давайте возьмем наш Харьков. Сколько раз собирались врачи поликлиник, стационаров больниц хотя бы на какую-то локальную конференцию и обсуждали, что вообще происходит в городе? Какой контингент больных, кто чем лечит, на что есть ответ, на что его нет? Хоть одна конференция в каком городе Украины проходила, чтобы врачи обсудили? Я не слышал. Каждый сам по себе. Где запрос от нашей власти, чтобы мы все сели в тесном кругу и поговорили о наших недостатках? Вот это и это у нас хорошо, вот это — нет. Слава Богу, кислород подтянули, по сравнению с тем, что было в марте. Но есть же масса вещей, которые не работают. Никому не интересно” - сказал Андрей Пеньков.
Разведенная Асмус задала жару в постели в стильном белье с кружевами: "Сколько заплатили?"
50-летняя Билык показала «изуродованное» лицо, такой певицу еще не видели: «Страшно…»
Звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила вульгарными выходками и эпатажными нарядами: «трогает себя за…»
Звезда "ВИА Гры" ошарашила заявлением о романе с Меладзе, Брежневой не позавидуешь: "Начала плакать и..."
Ранее мы писали, что за время пандемии в Харьковской области китайский вирус диагностировали у 37 997 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. По информации медиков, за минувшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 817 человек.
В целом по Украине заболевание выявили у 402194 (6754 случаев за сутки), из них 7375 — умерли, 163768 — смогли побороть инфекцию.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".