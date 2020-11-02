Харьковский врач рассказал о китайском вирусе в Украине

Известный харьковский врач-педиатр Андрей Пеньков заявил, что система лечения больных в Украине нужнадется в срочных изменениях, передает "Знай".

Пеньков считает, что для победы над коронавирусом в стране делается не достаточно и для эффективных действий медики и политики должны работать сообща.

“Давайте возьмем наш Харьков. Сколько раз собирались врачи поликлиник, стационаров больниц хотя бы на какую-то локальную конференцию и обсуждали, что вообще происходит в городе? Какой контингент больных, кто чем лечит, на что есть ответ, на что его нет? Хоть одна конференция в каком городе Украины проходила, чтобы врачи обсудили? Я не слышал. Каждый сам по себе. Где запрос от нашей власти, чтобы мы все сели в тесном кругу и поговорили о наших недостатках? Вот это и это у нас хорошо, вот это — нет. Слава Богу, кислород подтянули, по сравнению с тем, что было в марте. Но есть же масса вещей, которые не работают. Никому не интересно” - сказал Андрей Пеньков.

Ранее мы писали, что за время пандемии в Харьковской области китайский вирус диагностировали у 37 997 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. По информации медиков, за минувшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 817 человек.

В целом по Украине заболевание выявили у 402194 (6754 случаев за сутки), из них 7375 — умерли, 163768 — смогли побороть инфекцию.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

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