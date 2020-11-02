За час пандемії в Харківській області китайський вірус діагностували у 37 997 пацієнтів

Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО. За інформацією медиків, за минулу добу вірус лабораторно підтвердили у 817 осіб.

Загалом по Україні захворювання виявили у 402194 (6754 випадків за добу), з них 7375 — померли, 163768 — змогли побороти інфекцію.

Раніше ми писали, що в Харкові з'ясовуються обставини стрілянини в ресторані Харкова, в якому сталася бійка, під час якої вбили людину.

Подія сталася близько пів на шосту ранку в неділю, 1 листопада.

Як повідомили в поліції, тіло чоловіка в одному з ресторанів по вулиці Ярослава Мудрого було виявлено близько 5:50. Правоохоронці також виявили поруч із загиблим зброю.

У поліції також повідомили, що особу загиблого вдалося встановити. Ним виявився 27-річний харків'янин. Тіло було знайдено на другому поверсі ресторану.

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

Як повідомляла Politeka, на Харківщині вірус ближче до зими набирає обертів, медики б'ють на сполох: "кількість хворих досягла...".

Також Politeka писала, що харків'яни збунтувалися проти свавілля в метро, " вартість проїзду збільшили...".