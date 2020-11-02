За время пандемии в Харьковской области китайский вирус диагностировали у 37 997 пациентов
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. По информации медиков, за минувшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 817 человек.
В целом по Украине заболевание выявили у 402194 (6754 случаев за сутки), из них 7375 — умерли, 163768 — смогли побороть инфекцию.
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Ранее мы писали, что в Харькове выясняются обстоятельства стрельбы в ресторане Харькова, в котором произошла драка, во время которой убили человека.
Происшествие произошло около половины шестого утра в воскресенье, 1 ноября.
Как сообщили в полициия, тело мужчины в одном из ресторанов по улице Ярослава Мудрого было обнаружено около 5:50. Правоохранители также обнаружили рядом с погибшим оружие.
В полиции также сообщили, что личность погибшего удалось установить. Им оказался 27-летний харьковчанин. Тело было найдено на втором этаже ресторана.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".