За время пандемии в Харьковской области китайский вирус диагностировали у 37 997 пациентов

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. По информации медиков, за минувшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 817 человек.

В целом по Украине заболевание выявили у 402194 (6754 случаев за сутки), из них 7375 — умерли, 163768 — смогли побороть инфекцию.

Ранее мы писали, что в Харькове выясняются обстоятельства стрельбы в ресторане Харькова, в котором произошла драка, во время которой убили человека.

Происшествие произошло около половины шестого утра в воскресенье, 1 ноября.

Как сообщили в полициия, тело мужчины в одном из ресторанов по улице Ярослава Мудрого было обнаружено около 5:50. Правоохранители также обнаружили рядом с погибшим оружие.

В полиции также сообщили, что личность погибшего удалось установить. Им оказался 27-летний харьковчанин. Тело было найдено на втором этаже ресторана.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".