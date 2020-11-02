У Харкові з'ясовуються обставини стрілянини в ресторані Харкова, в якому сталася бійка, під час якої вбили людину

Подія сталася близько пів на шосту ранку в неділю, 1 листопада.

Як повідомили в поліції, тіло чоловіка в одному з ресторанів по вулиці Ярослава Мудрого було виявлено близько 5:50. Правоохоронці також виявили поруч із загиблим зброю, повідомляють ASPI news.

У поліції також повідомили, що особу загиблого вдалося встановити. Ним виявився 27-річний харків'янин. Тіло було знайдено на другому поверсі ресторану.

Інформація про подію внесена в єдиний облік заяв і повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Крім того, була опублікована інформація, що чоловік був охоронцем народного депутата України Дмитра Шенцева. Сам нардеп заперечує таку інформацію. Про це він повідомив у Facebook у неділю, 1 листопада. "Мені щиро шкода, що обірвалося життя, але обличчя вбитого мені невідомо. Він ніколи У мене не працював. Крапка", - повідомив нардеп.

Раніше ми писали, що в Харкові рознесли знімну квартиру.

Повідомляється, що в поліцію надійшла скарга на шум.

Прибувши на місце, поліцейські виявили молодих людей і людину, яка здавала квартиру.

Відомо, що ввечері 28 жовтня чоловік дізнався від сусіда про шум з його квартири. Зайшовши в приміщення, власник побачив кілька п'яних молодих людей і пошкоджені меблі і техніку.

Орендаря квартири на місці не було. За словами заявника, він поїхав у Києві, а ключі від квартири віддав знайомим.

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

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